Ako sa panička zmenila na stavbárku

Už počas prvej vlny korony ma navštívila známa. Mimochodom veľmi pekná a udržiavaná pani, ktorá mala pred pandémiou iba pár nevyhnutných starostí, aby nezmeškala termíny u kaderníka, manikérky či kozmetičky.

Ako povedali moji kolegovia, keď ju videli – panička.

Predstavte si, že táto atraktívna dáma sa pustila do zveľaďovania a rekonštrukcie príbytku. Nie však spôsobom, že si online objednala ružový koberec! Povedala si, že sa už nemôže dívať na pukliny vo fasáde, na obitý kozub či zatečený plot. A presne vtedy u nej nastala fáza uvedomenia si vlastnej, ona to nazvala zbytočnosti, ja som to zmiernila slovkom neskúsenosti. (Pracujem totiž v predajni stavebnín.)

Po tejto fáze nastala ďalšia – fáza učenia.

Zistila, že Ytong nie je čínska provincia, chamot (čítaj šamot) nie je luxusné lyžiarske stredisko vo Francúzsku a dalmatínec nie je iba plemeno psa, ale názov pre polystyrén na zateplenie s prídavkom grafitu.

Z paničky sa postupne stávala odborníčka na stavebné materiály. Musím sa neskromne priznať, že trošku aj s mojou pomocou. Musela som jej vysvetliť, že kubík nie je iba presladený nápoj pre deti, ale objemová jednotka pre polystyrén, a názorne som jej vysvetlila, že ak si ho objedná v decembri, bude ho mať síce za lepšiu cenu, ale musí si nájsť dostatok priestoru na jeho uskladnenie. Mnohí si ten objem nevedia vizuálne predstaviť.

Povedala, že s tým počká do leta. V tom prípade som ju upozornila, že ak si objedná grafitový polystyrén, nesmie byť skladovaný na priamom slnku. Inak sa zdeformuje a jej na dvore vznikne avantgardné umenie. Skrátka, zažili sme kopu zábavy.

V tejto chvíli jej plot znovu nadobudol stratenú rovnováhu, fasáda domu sa opäť usmieva a možno už inšpiruje susedov, aby sa pridali. Útulnú záhradku zdobí nový šamotový kozub a ona sa teší na prvú jarnú barbeque party. Vôbec jej nechýbajú gélové nechty či nadrobené mihalnice. Žiari spokojnosťou, pretože sa vo vynovenom príbytku cíti fantasticky.

Samozrejme, že aj mňa trápia všetky súčasné zákazy, príkazy, obmedzenia, „lockdowny“. Lenže nikdy nie je všetko čierne alebo biele. (A zas tí dalmatínci.) Mnohí z nás sa práve počas tejto neľahkej situácie naučili veci, o ktorých pred koronou nemali ani šajnu.

Trávime viac času doma. Veď domov je práve to miesto, kde sa stretávame s milovanou rodinou či najbližšími. Preto je podstatné, ako sa v našom domove cítime a čo všetko môžeme spraviť pre to, aby bol oázou pokoja a pozitívnej energie. Netreba lamentovať, využime každú príležitosť, ako si svoj domov zlepšiť, zútulniť či skrášliť práve teraz, keď máme na to čas.

A pre vás ostatných, ktorí ste sa rozhodli napríklad zatepliť, prikladám vzorec na výpočet kubických metrov.

Jednoduché: štvorcový meter násobíte hrúbkou polystyrénu.

V praxi – ak napríklad potrebujete 120 m2 a hrúbku 15 centimetrov, tak 120 x 0,15 = 18m3. V stavebninách tak ukážete, že sa vyznáte! :)