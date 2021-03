Vtáci sťahovaví. Manuál

Mama mi zvykla hovoriť, že mám večne „nasolený zadok“*. Nemýlila sa. Minimálne v tom, ako často som sa sťahovala. Urobila som tak sedemkrát a zakaždým som to poňala ako výzvu, ktorá mi dávala krídla. Ako tí sťahovaví vtáci...

Zbožňujem sťahovanie. Takže som sa rozhodla podeliť sa s vami, a to dokonca na základe výzvy „Ako sa zbaliť na sťahovanie a nezblázniť sa.“ (Áno, Janka, toto je pre Vás)

Na úvod nájdite najlepšiu stránku sťahovania. Treba si uvedomiť, že za roky bývania sa vám nahromadí kopec zbytočností, ktoré vôbec nepotrebujete k šťastnému životu. Takže?

Najskôr si pripravte smetné vrece. Obité šálky, spálené hrnce, či zodratý vyšívaný vankúšik (hoci vám ho darovala svokra, keď sa vám ešte potrebovala zalíškať) do nového domova nepatria. Vytrieďte pekne odpad a to najľahšie je za vami.

Po „vyhadzovacom besnení“, prichádza na rad moja najobľúbenejšia fáza. Pozývam si priateľov a otváram fľašu vína. V domácnosti sa vždy a určite nachádzajú veci, ktoré už nepotrebujete, ale určite si nezaslúžia, aby skončili v smetnom koši.

Oblečenie, ktoré ste nemali na sebe celú sezónu, si už určite tú ďalšiu nevezmete. Lenže vašej kamarátke sa práve tá bodkovaná sukňa hodí. Takisto knihy. Každý z nás má obľúbené kusy, ale prečo by mal padať prach na tie ostatné, ktoré už do ruky nevezmete? Darujte im život a nech ich príbehy potešia ostatných. Keď už cítite víno v hlave a zisťujete, že ste pomaly podarovali aj manžela, je načase pristúpiť k ďalšiemu kroku.

Ak sa novému majiteľovi bytu páčia napríklad vaše lustre, či konzolový stolík s taburetkou, treba mu ich podarovať. Aj lampy, aj zrkadlo, aj mozaiku, ktorá sa nedá odlepiť, a viete čo? Aj ten priskrutkovaný sušiak mu dajte. A palma, ktorá rástla roky medzi kuchyňou a obývačkou, by sa zlomila už na schodoch, tak ju dajte bonusom. Urobíte mu tým radosť a ušetríte kilometre sťahovaciemu autu, ktoré sa nebude musieť otočiť na dvakrát.

Ide sa baliť.

Najskôr zabalíme veci, ktoré nebudeme až do poslednej chvíle potrebovať. Môžu to byť obrazy, dekorácie, vianočné ozdoby, či mimosezónne oblečenie.

Poháre, či šálky odporúčam zabaliť do desiatových papierových vrecúšok. (Teraz boli deti dlho doma, desiaty ste baliť nemuseli, určite ste kopec vrecúšok ušetrili).

Elektroniku, ktorá je na prevoz háklivá, zababuším do deky a z každej strany obložím paplónmi zabalenými vo vákuových vreciach. Zabijem tak dve muchy jednou ranou. (Neskôr ich ešte v aute položím na matrace)

Bolo by fakt nepríjemné, ak by sa vám počas sťahovania stratili rôzne dokumenty, rodné, či sobášne listy, hoci ak ste v rozvodovom konaní, je vám to asi fuk. Napriek tomu - dajte si ich do euroobalov a vložte do kancelárskych viazačov.

Kartónové krabice sú na zákusky, nie na sťahovanie. Počas prepravy sa vám ľahko poškodia a tým znehodnotia obsah. Navyše do nich nevidíte. Najradšej mám plastové boxy s vrchnákmi, ideálne s kolieskami na lepšiu manipuláciu a neskôr ich môžete využiť na rozumné skladovane. Výbornou pomôckou sú debničky na ovocie. Sú dobre skladovateľné a majú výbornú nosnosť. Ak unesú 30 kilogramov jabĺk, unesú aj vaše ťažké encyklopédie.

Určite tam však nedávajte šperky. Predpokladám, že každá dáma za svoj život partnera trochu ozbíjala a vlastní šperkovnicu. Nechajte klenoty v nej a dobre uzamknite. Osobne by som ich z ruky nepustila, zverila by som ich na prevoz iba manželovi, nie však tomu v rozvodovom konaní.

Ako sa utešiť, keď nevidíme svetlo na konci tunela?

Netrápte sa, že vám ostáva ešte nábytok, veď vstavanú kuchynskú linku, či šatník aj tak so sebou nevlečiete. Pozvite opäť priateľov, najlepšie tých, ktorých ste v druhej fáze obdarovali a pohostili vínom. Jeden pristaví dodávku a ostatní pomôžu vyniesť neforemnú pračku. Hlavne nezabudnite, že najskôr do auta nakladáme najobjemnejšie kusy. Posilnite sa vínom. Pravda okrem vodiča dodávky.

Nuž a potom len vykladáme v opačnom poradí, ako sme nakladali. Popritom žmurkneme na kamoša, že nám vôbec nebude vadiť, ak sa ten manželov nemožný porcelánový jeleň náhodou rozbije.

No povedzte, nie je sťahovanie zábava? Navyše ak na vás čaká nová, krajšia domácnosť bez gýčov.

*poznámka, čo znamená nasolený zadok: tak rozmýšľam, ako delikátne opísať toto prirovnanie. No, predstavte si, že jednoducho nedokážete obsedieť na jednom mieste a vkuse niekam lietate.