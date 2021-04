Vyzuť alebo nevyzuť?

Určite ste už mali dilemu, ako hosťovi taktne naznačiť, že by sa mal pri vstupe do vášho uprataného príbytku vyzuť, alebo naopak, že u vás sa nevyzúva nikdy . A určite aj vaši hostitelia zvažovali, či vyzuť vás. Tak ako na to.

„Páni, vy sa nevyzúvate?“ Verte, či neverte, túto otázku položila manželka, keď k nim vtrhla zásahová jednotka. Nuž čo, pani asi práve povysávala, ale aj tak by som chcela vidieť prekvapenie mužov v čiernych maskách ozbrojených až po uši. Už asi zažili pri domových prehliadkach všelijaké reakcie, ale s takouto sa určite ešte nestretli.

Tak sa zamýšľam, ako je to vlastne s vyzúvaním hostí v domácnostiach. Keď si teda odmyslím tú extrémnu pani a jej nečakanú návštevu.

Myslím, že pri čítaní týchto riadkov vzniknú dva tábory - pre a proti. A mám k nim na úvod (už teraz) veselé príklady.

Tábor Za vyzúvanie:

V amerických filmoch vidíme tínedžerov, ako spotení v špinavých teniskách pribehnú domov a tak ako sú, sa hodia do svojej prečačkanej postele. Moji synovia sa o to podľa vzoru Disney detských hviezd pokúsili tiež. Iba raz. Lenže tie praktiky, ktoré som použila na synov, nie sú použiteľné na hostí.

V čase najväčšej čľapkanice po odmäku som potrebovala opraviť práčku. Bolo to počas lockdownu. Prišiel pán opravár a hneď vo dverách sa ma spýtal, či som negatívna. Nejako nečakal na odpoveď a bez zaváhania vošiel v tých obrovských zablatených bagančiach rovno do kúpeľne. „Áno, som negatívna, pane, keď vidím, čo za sebou nechávate,“ neostala som mu dlžná odpoveď. Napriek tomu som ho nijako nerozhodila. Ale práčku som fakt potrebovala opraviť.

Tábor Proti vyzúvaniu:

Syn má kamaráta, ktorému neskutočne zapáchajú nohy. Syn ma na to v predstihu upozornil, tak som chlapcovi povedala, aby sa nevyzúval. Zdvorilo sa poďakoval, ale vyzul sa aj tak. Ten mladý muž vlastnil hotovú biologickú zbraň. Tam, kde boli parkety, ostali mokré páchnuce otlačky. Aj po použití litra voňavého prostriedku na dlážku, som ten príšerný smrad stále cítila. Našťastie nemáme koberce, inak som si istá, že by som ich mohla rovno vyhodiť na skládku medzi biologický odpad. Syna som poprosila, aby sa s kamarátom nabudúce stretával u nich doma.

Rešpektujte hostí

Osobne som za to, aby návšteva zostala obutá. Pripadá mi trápne a neslušné, aby som svojich hostí (nemyslím tým zablateného opravára práčky, ktorému by to však malo byť jasné) nútila do vyzúvania.

Alebo sa stáva, že niektorí ľudia majú zdravotné problémy. Ak sa vyzujú, noha im opuchne ako balón a späť sa nedokážu obuť. Hlavne vo večerných hodinách.

Rešpektujte hostiteľa

Snažím sa však rešpektovať hostiteľa, ktorý to vyžaduje, pretože môže mať na to svoje pádne dôvody. Mám kamarátku, ktorá sa mi posťažovala, že nikdy nenútila návštevu, aby sa vyzúvala. Nikdy, pokiaľ si nešťastne nezvolila novú podlahovú krytinu, na ktorej jej ostávali otlačky hlavne po dámskych opätkoch a tým pádom ju znehodnocovali.

Raz sa mi napríklad stalo, že sa mi na silonkách pustilo očko. Všimla som si to, až keď ma hostiteľ požiadal, aby som sa vyzula. Hanbila som sa ako pes.

Dohodnite sa

Na Slovensku stále trpíme takým tým „Čo si o nás pomyslia susedia.“ Ubezpečujem vás, že si pomyslia, čo chcú. A tak sa niekedy miesto systému otázka – odpoveď zamotáme do nejakých dohadov, čo by tá druhá strana asi chcela a čo máme urobiť. Výsledkom bude, že neurobíme nič poriadne.

Veľmi sa mi minule páčilo, keď k nám prišla rodina, čo dlhé roky žila v zahraničí, a na návštevu si priniesla vlastné prezuvky. Nie nejaké papuče s brmbolcom a kroksy, ale niečo v čom dokážete elegantne a pohodlne sedieť aj v nízkom kresle a neukazovať pritom ostatným ponožky a pančuchy a to, ako sú šité na prstoch a krčia sa na päte. O chýbajúcej pedikúre ani nehovorím.

Z tých dobrých príkladov mi ešte napadá slovenská čajovňa, ktorá hostí na japonský spôsob vyzúvala a vedľa topánkovej police mala chápavo položený deo sprej do topánok.

Trikrát nie!!!

Pamätajte však, že pokiaľ svojich hostí vyzujete, majte pre nich vždy pripravené papučky. Ale pozor! Prosím nikdy nie použité. Aj keď vy viete, že papuče sú čisté a boli použité iba raz vašou čistotnou svokrou. Nie, nie, nie. Je to nehygienické, neslušné, ba až hnusné. Dnes takmer v každom obchode, aj v tom nemenovanom policovom reťazci za pár drobných kúpite originál zabalené papuče v univerzálnych veľkostiach.

A ak ste citlivá hostiteľka, nedopusťte, aby váš pánsky hosť vyzeral vo vašich ružových papučkách ako Freddie Mercury v klipe I want to break free. A tak mi pri preklade tohoto songu napadá, že presne to by chcel urobiť počas celej návštevy – tiež by sa chcel oslobodiť. Od návštevy, kde mu dali ružové papučky :)