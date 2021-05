Keď deti obídu mláku, sú dospelé.

Hovorí sa, že rozdiel medzi malými chlapcami a dospelými mužmi je iba v nákladnosti ich kupovaných hračiek. Presvedčila som sa, že nie vždy to tak musí byť. Niektoré veci sú dobré vždy.

Niekedy stačí pár mesiacov a z chlapcov sa stanú chlapi. Ani som si to nestihla uvedomiť, no počas nedobrovoľnej karantény sa to stalo aj môjmu synovi. Zrazu ostal v panike, že musí opäť nastúpiť do školy a všimol si, že pod nosom sa mu črtajú fúziky a na brade má zopár chlpov. Manžel podotkol, že vyzerá ako Shaggy zo Scoby doo a že ak silnejšie buchne dverami, opadne to aj samé.

Aký požičaj, taký vráť

Manžel si neuvedomil, že pre nášho dospievajúceho rebela to bola totálna urážka. Keď mu neskôr radil, aký strojček používa on, syn mu odvrkol, že si nenechá radiť od niekoho, kto má účes ako Švarco (rozumej Schwarzeneger) z rokov deväťdesiatych.

„Otcova žena“

Bola som vážne polichotená, keď prišiel syn po radu ku mne. Ešte nedávno ma mal v telefóne uloženú pod menom ´otcova žena.´ Aby ste si nemysleli, že robím špióna, nepoznám ani heslo na jeho mobil. Jednoducho náhoda, ale rozdýchala som to statočne, ako iné mamy výstrelky svojich rebelujúcich detí. (A ešte raz, aby bolo jasné, ozaj je to môj vlastný syn, nepribudol mi.)

Bradaté vtipy

O pánskych strojčekoch na holenie viem asi toľko, čo môj muž o všetkých mojich kulmách, žehličkách, depilátoroch a podobne. Zatelefonovala som staršiemu synovi. Ten už má vlastnú domácnosť. (Mimochodom, keď sa sťahoval, búchali sme šampanské tak isto ako tí nedočkaví rodičia v reklame na isté stavebné úvery.)

„Vieš mi poradiť nejaký dobrý strojček na holenie?“ spýtala som sa ho.

„Narástla ti brada?“ (Asi je vtipný po mne.)

„Mne nie, tvojmu bratovi.“ Chcela som dodať briadka, ale nemohla som komentovať, pretože mladší syn práve vošiel do izby.

„Ja používam taký, ktorý je na holenie aj zastrihávanie a som nadmieru spokojný. Fakt super vec.“

No výborne. Bola som na tom rovnako ako predtým.

Kľúče od auta a možno aj od srdca

Škola sa blížila a fúzky pod nosom boli stále. Až som v sobotu večer zistila, že som zabudla kúpiť na nedeľu slíže do polievky. Zavolala som syna, aby šiel so mnou. Učí sa jazdiť, tak sa teší, keď má príležitosť sadnúť za volant.

Synova kamarátka Ema brigádovala a dokladala tovar v oddelení drogérie. Keď som videla ich kradmé úsmevy, dostala som silné podozrenie, že syn nešiel so mnou kvôli kľúčom od auta. Zrazu mu vidím v rukách balenie s elegantným čierno zeleným strojčekom. Zaškúlila som na názov, bolo to niečo ako ten film - Blade Runner. Viem, som typická žena, najskôr pozerám, či je vec pekná. Pekná bola. Nielen vec, aj Ema.

Dobrá rada nad zlato

Kým sa tí dvaja rozprávali, nenápadne som googlila, ktorý strojček má v názve Blade a tak som aj nechtiac, ale účinne vstúpila do sveta mužského holenia.

Takže OneBlade nie je to iba obyčajný strojček, ale aj zastrihávač. Má obojstrannú čepeľ, viac nástavcov na rôzne druhy strniská, je vode odolný, dá sa teda použiť aj pod sprchou, s penou ale aj bez nej. Na jedno nabitie vydrží hodinu, čo je fakt výborný výkon - hlavne pre tých, čo si zabúdajú nabíjačky, ako moji muži.

Recenzie používateľov boli nadmieru spokojné. Mimoriadne sa im páči ergonomický tvar a ľahká hmotnosť, mňa však dokonale presvedčil ochranný nástavec proti porezaniu. Viete, mamičky a ich synáčikovia. Želáme si iba ich bezpečnosť.

Ale späť do oddelenia drogérie.

Za všetkým hľadaj ženu

Ema povedala, že ho majú aj jej dvaja bratia. Bolo rozhodnuté. Zrazu neprekážalo, že syn chcel urobiť napriek otcovi a mať niečo úplne iné. Strojček sme kúpili. (Mimochodom, na to koľko má funkcií, bola jeho cena mimoriadne výhodná.)

PS1: Škola konečne začala a syn si strojček nevie vynachváliť. Nehovorí to však pred otcom :)

PS2: V nedeľu pred začatím školy sa doma zastavil starší syn, aby mladšiemu bratovi k jemu veľkému prvému dňu holenia priniesol darček. Môžete trikrát hádať, čo.