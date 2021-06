Ako som sa rozšupla v spálni

Počuli ste už o Marie Kondo? Jej priezvisko sa používa vo svete miesto slova upratovať. Po našom – kondovať. Tak teda nasleduje trochu inšpirácie do spálne. Tam zrejme máte šatník.

Skok do filmu a späť do reality

Určite si pamätáte na filmovú scénu zo Sexu v meste, kde S.J. Parker alias Carrie Bradshaw vrhá horúce pohľady na Pána Božského, keď jej splní životnú túžbu. Dokonca naplní jej multi túžby, a to sa ani nezapotil. Vlastne asi iba trochu, pri vyťahovaní kreditky, ale to sme vo filme nevideli. Dal pre svoju ženu v novom byte vybudovať obrovský šatník.

Takže späť do reality. Nie každá z nás má po boku Pána Božského. A ten mini otvor v stene sa ani zďaleka nepribližuje k názvu vstavaná skriňa, nieto ešte k slovu šatník.

Začíname

Takže najúčinnejší a najrýchlejší spôsob ako si skriňu zväčšiť je, že ju jednoducho upraceme. Nebudeme ju však upratovať štýlom, že toto iba posuniem doľava a tamto doprava. My ju najskôr pekne celú vyhádžeme.

Budete sa čudovať, čo všetko v nej nájdete. Ešte aj staré mydlo z dovolenky, ktoré ste si dali do skrine, aby vám voňala. Čo na tom, že už aj to mydlo vyprchalo, ako vaše spomienky na letnú lásku z Provensálska.

Letí, letí, všetko letí, ...

Čiže ako prvé letí do koša zdeformované, vypáchnuté mydlo.

Ako druhé poletia všetky tričká a oblečenie, ktoré stratili farbu a formu. (Rokmi sa to stáva aj nám, ale pst.) Nie, milé dámy, tu už nepomôžu ani drogistické produkty z reklamy.

Ako tretie - džínsy, do ktorých chudnete už piaty rok a stále sa to nepodarilo. Nechcem byť zlá, ale väčšinou sa ani nepodarí. Ak aj áno, čo vám naozaj zo srdca prajem, nebudete predsa ukazovať vylepšené krivky v nohaviciach nemoderného strihu.

Niekedy sa necháme prehovoriť neúprimnou predavačkou a potom zistíme, že tie šaty sú síce šik, ale nie na našej postave. Tie podarujeme kamarátke, ktorej urobia radosť. Prípadne aj ten pichľavý sveter, na ktorý sme sa ulakomili len preto, že sme sa oň v zľave pobili s inou zákazníčkou.

Ako z katalógu

Keď už sú všetky zákutia vašej skrine vyprázdnené, pekne v nej poutierame prach (áno, teraz sa nám zíde aj to prašivé tričko namiesto prachovky). Veci, ktoré nám ostali, uložíme späť, ale nie systémom haj-buj.

Pokiaľ máme pred sebou letné obdobie, zimné veci poukladáme do zadnejších poličiek. Nezabúdame, že okrem toho, že šetríme miestom, chceme mať vo veciach na aktuálne obdobie prehľad a nie hľadať plážovú tuniku medzi rolákmi.

Kým triedime a ukladáme oblečenie (nechali sme si naozaj iba to, z ktorého máme úžitok a robí nám radosť), poprosíme toho nášho Pána Božského, aby nám do zásuviek vyrobil jednoduché rozdeľovače, to by mohol zvládnuť. Stačí na to obyčajná preglejka.

Poslúži nám na úhľadnejšie a elegantnejšie uloženie všetkých nutných drobností, ako napríklad opaskov, slnečných okuliarov, alebo aj spodnej bielizne. To isté viete urobiť aj s manželovými ponožkami či viazankami.

A do zástupu prosím

Priznám sa, som trochu monkoidná a mám rada, ak všetko spolu ladí. Lahodí to môjmu oku i duši. Používam vždy iba jeden druh drevených vešiakov s deliacimi ramienkami na nohavice, či sukne. Opäť ušetrím miesto, navyše jednoduchosť a poriadok pristane každej skrini. Nakoniec jej ešte pridám svieži dych v podobe malých vonných vrecúšok s obľúbenou arómou.

Spomínaná japonská lektorka Marie Kondo už dekádu rokov inšpiruje svet, ako si čo najlepšie upratať. Už má aj vlastnú značku, poradenské kurzy a online obchod na tie spomínané veci, ktoré iní vyhodia.

Šikovná je. Ja však verím, že ak máme poriadok v maličkostiach, máme upratané v celom živote. Takže možno ju majú všetci radi práve kvôli tomu, že pomáha ľuďom upratať si v ich životoch.

PS: Dovoľujem si vás však upozorniť na jednu jedinú nevýhodu uprataného šatníka. Jeho väčší priestor môže byť pre vás pokušením, aby ste do neho skrývali svojho milenca.