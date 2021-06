Žehliť, nežehliť, toto vždy a toto nikdy a akú fintu sa naučiť

Moja prababička žehlila aj spodnú bielizeň. Treba však podotknúť, že len dámske nohavičky vtedy dosahovali rozmery dnešných kapri nohavíc.

Prababička žehlila aj vreckovky, prežehlila dokonca aj ponožky. Lenže moja prababička bola ženou v domácnosti a teda oproti dnešným ženám netrpela časovým deficitom.

Agatha Christie sa kedysi vyjadrila, že najvražednejšie nápady do detektívok dostáva pri umývaní riadu. Vraj je to otrasná činnosť. Súčasné ženy majú umývačku riadu, ale čo také žehlenie?

Zúfalé ženy robia zúfalé činy

Moja kolegyňa tak neznáša žehlenie, že manželovi ožehlí iba golier na košeli a donúti ho obliecť na košeľu sveter. Celkom vynaliezavý spôsob, pokiaľ mu nezostane teplo a nemusí sa na verejnosti vyzliecť.

V dnešnej dobe, keď sme my ženy rady, ak stíhame všetko nakúpiť na víkend, považujem žehlenie za obrovskú stratu času.

Kráčajte s dobou a máte na polovicu vyhrané

Syndróm nedostatku času pochopili a podchytili aj módni návrhári a následne výrobcovia oblečenia, či iných látkových materiálov potrebných k výbave domácnosti. Dnes už naozaj nie je problém kúpiť nekrčivú sukňu, blúzku, či posteľnú bielizeň. (Najrýchlejší test v obchode všetky dobre poznáme, jednoducho látku požmolíme medzi prstami.)

Súčasná móda nevyžaduje žehlenie pánskych nohavíc na puky. Chvalabohu. A ak predsa len áno, máme tu čistiarne, kde oblekové nohavice s čistením zároveň dokonale vyžehlia.) Čistiareň dokonca ponúkne apretáciu na všetky odevy, čo je metóda na ich konečnú úpravu proti pokrčeniu a stojí to iba zopár centov.

Ak hneď po opratí väčšinu dnešných vecí pekne poskladáte (áno, dokonca aj bavlnené tričká) a nenecháte ich ležať niekoľko dní skrčené v koši, ušetríte si peknú kopu času. Trebárs aj na ožehlenie tváre galvanickou žehličkou, ktoré vám prospeje omnoho viac ako sa potiť pri žehlení bielizne. Navyše, ak máte povolanie ako ja, kedy mi každých tridsať sekúnd zvoní mobil, nepriložíte si omylom žeravú žehličku k tvári.

Čo nežehliť

Džínsy žehliť určite netreba, obsahujú vlákna elastanu, ktorým žehlenie rozhodne neprospieva, naopak im škodí. Prehovorte manžela na džínsy. Ak bude trvať na tesilových nohaviciach, povedzte mu, že džínsy mu uberajú roky. Taký argument určite zaberie.

Nežehlí sa posteľná bielizeň z bavlneného saténu, krepu, či flanelu.

Žehliť netreba veci na šport, ani už spomínanú spodnú, či nočnú bielizeň.

Uteráky sú najmäkšie a najhebkejšie ak ich dáte do sušičky. Naozaj, takú jemnosť ako sušička im nezaručí žiadna žehlička. Navyše sušička má v sebe program na eliminovanie krčenia odevov.

Čo žehliť?

Tvár rozhodne, vlasy menej.

Problémy, keď to vyžaduje situácia.

A ostatné veci iba v prípade nevyhnutnosti.

Čím žehliť?

Prišiel deň D a manžel mi kúpil dokonalú žehličku. Teda pardon, kúpil parný generátor, keď už nezvládol, ako si ho stále pozerám na Youtube. Nazvať ho obyčajnou žehličkou by bola preň urážka. Môžem vám povedať, že je to bomba vec, pokiaľ sa už žehleniu naozaj nedokážete vyhnúť.

V čom sú jeho výhody? V prvom rade do neho nenalievate vodu po kvapkách, ako keď si uľavujú páni hákliví na prostatu. Parný generátor nikdy nespáli ani tú najjemnejšiu tkaninu (tomu by sa potešila moja babička, čo kedysi prežehlila aj podprsenky a robila to cez mokrú utierku). Ak niečo prežehlíte nesprávne, silou pary to ihneď napravíte, na rozdiel od bežnej žehličky.

A úplne dokonalý je parný generátor v tom, že vám stačí prežehliť veci iba z jednej strany.

Na čom žehliť?

Osobne dávam prednosť žehliacej doske, niektoré majú aj úložný priestor na odkladanie ožehlených vecí. Je nastaviteľná na výšku a môžete ju odniesť k televízoru, alebo na terasu.

Moja mama a teta si však nevedia vynachváliť žehlenie na veľkých pracovných stoloch. Jednoducho, rozdiel generácií, ale treba hľadať riešenia, ktoré vyhovujú najviac.

Naučte sa fintu s vešiakmi

Sušenie oblečenia na vešiaku (alebo „ramienku“, ak chcete) si vyžaduje priestor a potom „klander“ na zavesenie a žehlenie, ale rozhodne odporúčam.

Oblečenie už potom nežehlíte klasicky „na ležato“, ale veci jednoducho na vešiaku naparíte. Žehličku zoberiete len tak zľahka do ruky a na chvíľu uvoľníte zásoby horúcej pary, ktoré si poradia aj s volánmi na šatách a záhybmi na košeli.

PS: Najjednoduchšie riešenie je však také, že naučíte žehliť aj partnera.