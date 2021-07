Vegáni, štamgasti, cukrári a bohémi všetkých krajín spojte sa!

Výraz uhorková sezóna všetci poznáme. Niekto si predstaví, že – nič a ešte aj horúco, a niekto, že – niekoľko vedier uhoriek na zaváranie. Veľa to o nás vypovedá!

Nech už to máte akokoľvek, leto je voňavé, sladké, horúce, rozkvitnuté, aj romantické. Aj uhorkové, aj marhuľové, aj jahodové, aj ríbezľové, aj, aj... tak sa pozrime na to, že prečo nás ovocie robí šťastnými. Aj teraz, aj celý rok.

Keď ti dávajú, ber, ak ťa bijú, utekaj.

Tohto príslovia sa zrejme kedysi držala moja mama, ktorá dokázala zavariť asi všetko. Žiaľ aj to, čo nám niekedy nechutilo. Zalomila rukami a zavarila aj dvadsiatu debničku toho istého ovocia, ak nám ho niekto daroval.

Veru, vtedy by sme na zásobách v našej pivnici prečkali aj jadrovú vojnu. Ešte dlho sme nachádzali niekoľkoročné zásoby starých zaváranín, ktoré sme museli potom aj tak vyhodiť.

Tieto covid roky nám ukázali, ako ľahko môžeme stratiť veci, ktoré sme mali akosi automaticky a naučili nás vážiť si každodenné a svojpomocné radosti. Tak som našla hneď deväť sezónnych spôsobov.

9 spôsobov, prečo nás ovocie robí šťastnými

Spôsob najzdravší, najlepší a najjednoduchší. Ovocie konzumujeme v čerstvom a surovom stave. Zachovajú sa všetky vitamíny a telu prospešné látky, za ktoré sa nám organizmus poďakuje. Dnes sú mimoriadne obľúbené hlavne smothie. V tomto prípade dokážete vyčarovať neskutočne kreatívne kombinácie. Verte či nie, práve týmto spôsobom dostanete do tela aj menej obľúbenú zeleninu, či ovocie a ešte vám aj bude chutiť. Pečenie. Ovocie v koláčikoch, ktorý milujú asi všetky deti a maškrtníci ako ja. Zaváranie. Kompóty, džemy, čatní, či detské výživy, ktorých farby a chute vyvážia dlhé zimné mesiace. Určite má každá gazdinká obľúbený recept. Sušenie. Sušené ovocie, či huby sú fantastické hlavne počas vianočných sviatkov. Dnes sú na trhoch kvalitné sušičky, takže ani tie huby nemusíte mať porozťahované na dvadsiatich plechoch po byte, ako to kedysi museli robiť moji rodičia. Mrazenie. Ak chceme mraziť ovocie vcelku, ako napríklad jahody, musíme ich zamraziť najskôr zvlášť rozdelené na podnose, aby sa nám nezlepili a až potom ich dávame do vreciek, či iných praktických nádob. (Moje decká vždy milovali, keď som im mimo sezóny dala rozmraziť jahody a podala som im ich iba so šľahačkou.) Sorbet. Ovocie najskôr rozmixujeme, ak má jadierka aj následne prepasírujeme a základ zdravej zmrzlinovej maškrty je na svete. Malým deťom ich môžeme zamraziť do veselých nanukových formičiek. Vypálenie. Obľúbený recept hlavne u pánov, kedy ovocie po vykvasení zanesieme do najbližšej pálenice. (Neskôr sa tento spôsob úpravy ovocia mení na najveselší J) Najkrajší spôsob. Ak máme nadbytok úrody, podarujme ju. Tým, ktorí nemajú záhradu, čas, rozpočet, dostatok sily, alebo príbuzných. Urobte si výlet.

Na Slovensku nám za posledné roky pribudlo mnoho fariem, ktoré ponúkajú samozbery rôzneho ovocia. Do tejto činnosti dokážete zapojiť celú rodinu, hlavne deti. Okrem toho, že ich pri zbere nebude bolieť chrbát tak ako vás, naučíte ich, že bez práce nie sú koláče. A to doslova!

Pri samozberoch ušetríte peknú kôpku peňazí a vidíte, čo si natrháte do košíka. Dokonca sady ponúkajú aj plody na zaváranie za veľmi výhodných cenových podmienok. (A ešte za lepšiu cenu ovocie na to vypálenie.)

10. Bonusový spôsob. Ak nechcete, nerobte nič.

Proste sa pozerajte na trhu, aké je ovocie krásne. Aj rozmýšľanie o tom, čo všetko by ste mohli s ním robiť, je kreatívna činnosť. Hoďte si kúsok do pohára so šumivým vínom.

Priznávam sa bez mučenia, že osobne už zaváram minimálne. Nedostatok času - ako inak. Našťastie mám však skvelú mamu a svokru, ktorým zaváranie vypĺňa čas a baví ich to. Prináša im potešenie, že môžu obdarovať vnúčatá domácimi produktami a necítia sa tak na staré kolená zbytočné.

A na záver sa s vami rada podelím o môj obľúbený receptík. Je taký chutný a jednoduchý, že ho hravo pripraví aj vaše dieťa.

Ovocná pena

Môžete použiť akékoľvek ovocie, najlepšie však chutia jahody, maliny, či ríbezle.

Na 4 porcie budete potrebovať iba 125 g ovocia, 2 bielky a 4PL práškového cukru.

Pre zástancov zdravej výživy môžete cukor nahradiť stéviou, ale nie je to ono :)

Vyšľaháte si bielka s cukrom a potom do nich opatrne zamiešate rozmixované ovocie. Pre lepšie letné osvieženie ho nechajte v miskách na pár hodín odstáť v chladničke. U nás však tak dlho nikdy nevydrží.